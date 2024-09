Hohenheim: In der Agrarforschung an der Spitze

In der Agrarforschung an der Spitze

1 In der Agrarforschung belegt die Uni Hohenheim in Deutschland seit Langem Spitzenplätze. Foto: Caroline Holowiecki

Im jüngsten Ranking der National Taiwan University zur Agrarforschung belegt die Universität Hohenheim in Deutschland erneut Platz eins. Auch in anderen Rankings schneidet die Hochschule in diesem Wissenschaftsbereich sehr gut ab.











Die Universität Hohenheim bleibt in der Agrarforschung und den sogenannten Food Sciences an der Spitze in Deutschland. Das hat erneut das jüngste Forschungsranking der National Taiwan University (NTU-Ranking) ergeben. Dort belegt die Hochschule schon seit 2014 regelmäßig Platz eins in Deutschland. Im jüngsten Ranking kommen die Hohenheimer in diesem Wissenschaftsfeld europaweit auf Platz 16, weltweit auf Platz 52.