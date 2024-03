Hohe Verluste und Rücktritte: Rotes Kreuz in Stuttgart muss massiv sparen

Rotes Kreuz in Stuttgart muss massiv sparen

1 Auch der Kältebus gehört zu den Angeboten des DRK in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Auf das Deutsche Rote Kreuz (DRK) stößt man in Stuttgart überall. Rettungsdienst, Seniorenzentren, Erste-Hilfe-Kurse, Hitze- und Kältebus, Hausnotrufe oder Sanitätsdienste bei Festen – in über 60 Feldern sind die fast 2000 ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden tätig. Doch auch eine Organisation, die Gutes tut, muss sich finanzieren. Und genau an dieser Stelle gibt es erhebliche Probleme. Und das offenbar bereits seit Jahren.