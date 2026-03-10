Hohe Preise: Hier gibt es aktuell den günstigsten Sprit im Kreis Esslingen

1 Der Preis für einen Liter Diesel liegt mancherorts bei mehr als zwei Euro. Foto: Christophe Gateau/dpa

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen momentan tiefer in den Geldbeutel greifen - so sie ihr Fahrzeug tanken wollen. Wegen des Konflikts im Nahen Osten sind die Preise für Diesel und Benzin angestiegen. Auch in den Tankstellen im Kreis Esslingen ist das bemerkbar. Mancherorts klettern die Preise für Sprit auf mehr als zwei Euro.

Grundsätzlich rät der ADAC dazu, die Morgenstunden zum Tanken zu vermeiden. Zwischen 7 und 8 Uhr morgens sei Tanken besonders teuer. Wer noch mehr sparen möchte, sollte Preisunterschiede im Tagesverlauf beachten, Preise vergleichen und gezielt günstige Tankstellen anfahren. Wir helfen Ihnen dabei.

Wo gibt es den günstigsten Sprit im Kreis Esslingen?

Grund für die Schwankungen ist der anhaltende Konflikt im Nahen Osten. Derzeit ist die Straße von Hormus gesperrt. Die Meerenge zwischen Iran und dem Oman passieren täglich Schiffe mit rund einem Fünftel der globalen Öltransporte. Die Straße ist die einzige Verbindung des persischen Golfs mit den Weltmeeren. Durch den eingeschränkten Schiffsverkehr steigen nun die Ölpreise – ein wichtiger Treiber für Veränderungen bei Sprit und Heizöl. Versorgungsengpässe seien allerdings nicht zu befürchten, heißt es in einem Artikel des ADAC.

Die Preise für Sprit ändern sich auch im Landkreis Esslingen ständig. Ob bei Tankstellen von Aral, Esso, Shell oder TotalEnergies: In unserer sich ständig aktualisierenden Tabelle sehen Sie die derzeitigen Spritpreise von vor Ort auf einen Blick. Angezeigt werden Tankstellen in einem Umkreis von acht Kilometern um das Esslinger Stadtzentrum.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat bereits angekündigt, sich mit den Preissprüngen an den deutschen Tankstellen zu befassen. „Wir werden prüfen, dass nicht eine Situation ausgenutzt wird, die sich an den Märkten abbildet, aber nicht in dieser Höhe“, sagte Reiche im Podcast von Table.Briefings. Sie sei mit dem Bundeskartellamt im Austausch.