Hohe Investition: Stadion in Köngen wird länger als gedacht zur Baustelle – was ist geplant?

Nach über 20 Jahren wird die Tartanbahn im Köngener Stadion Fuchsgrube im kommenden Frühjahr saniert. Das Thema beschäftigt den Köngener Gemeinderat schon eine ganze Weile: Da der Untergrund wegen des fortschreitenden Klimawandels zu trocken ist und immer weiter absackt, wird die Maßnahme um einiges teuerer als die ursprünglich mal geplanten 550 000 Euro: In den Haushalt 2026 sind dafür 970 000 Euro eingestellt, Zuschüsse gibt es aus der Sportstättenförderung des Landes in Höhe von 137 000 Euro.

„Im Zuge des Projekts haben wir uns nochmal das komplette Stadion angeschaut“, erläuterte Köngens Ortsbaumeisterin Simone Reichert dem Gemeinderat nun bei dessen jüngster Sitzung in der Zehntscheuer. Das Ergebnis: Da der Rasen durch die Sanierung der Tartanbahn sowieso in Teilen in Mitleidenschaft gezogen werden wird, bietet es sich an, auch gleich die Rasenfläche zu erneuern. „Die Sprinkleranlage befindet sich aktuell unter der Tartanbahn, muss aber unter den Rasen, damit die Bahn bei einem Rohrbruch nicht aufgerissen werden muss“, erklärte Reichert.

Stadion Köngen wird länger zur Baustelle als gedacht

Zudem ergab eine Stichprobe eines Experten, dass sich der Rasen in keinem guten Zustand befindet - deswegen lautete der Vorschlag der Verwaltung, auch gleich einen neuen Rollrasen zu verlegen, was der Gemeinderat einstimmig befürwortete. Gerechnet wird mit Mehrkosten in Höhe von rund 60 000 Euro, der neue Gesamtbetrag beläuft sich damit auf mehr als 1,165 Millionen Euro. Abzüglich der bereits zugesagten Förderung muss die Kommune damit 1,03 Millionen Euro investieren, allerdings besteht die Möglichkeit, dass der Förderantrag erweitert werden kann.

Die Sportler bekommen dann zwar ein runderneuertes Stadion – müssen aber auch länger warten, bis sie dort wieder ihre Laufschuhe beziehungsweise Kickstiefel wieder schnüren können: Ursprünglich war von einer achtwöchigen Pause die Rede, nun verlängert sich der Zeitraum. „Wenn es gut läuft, ist die Maßnahme Ende Mai, Anfang Juni fertig, der Rasen ist aber frühestens im September bespielbar“, kündigte Reichert an. Begonnen werden soll mit den Arbeiten im März 2026. Dennoch ist die Freude seitens des TSV Köngen groß: „Wir wissen das sehr zu schätzen“, lobte TSV-Vorstand Thomas Diels den Beschluss der Lokalpolitiker.