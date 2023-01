1 Mit einer Solaranlage will die Polsterwelt Engelhardt Energie sparen. Foto: Roberto Bulgrin

Montags geschlossen – das ist bei Bäckereien, Friseuren und Restaurants keine Seltenheit. Mit der Ankündigung, wegen gestiegener Energiepreise seine Filialen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg künftig montags ebenfalls zu schließen, hat das Möbelhaus Ehrmann in der Branche für Aufsehen gesorgt. Die großen Einrichtungshäuser in der Region Stuttgart wie Möbel Rieger in Esslingen und Göppingen, XXXLutz in Fellbach, Ludwigsburg und Böblingen, Ikea in Sindelfingen und Ludwigsburg sowie viele andere bleiben indes montags geöffnet. Energiesparen und Nachhaltigkeit aber beschäftigen alle. Die Möbelhäuser des Familienunternehmens Single haben montags nur nach Vereinbarung offen – das stehe aber nicht in Zusammenhang mit der Energiekrise.

Bundesweiter Appell des Verbands

Der Mittelstandsverbund ZGV hatte bereits im vergangenen Herbst einen „Green Monday“ in den Wintermonaten gefordert, um Energie- und Heizkosten zu sparen. Von den immensen Kostensteigerungen sind gerade die Möbelhäuser mit ihren großen Ausstellungsflächen stark betroffen. Die bundesweit vertretene Möbelkette XXXLutz setzt nach den Worten von Unternehmenssprecher Volker Michels seit langem auf sparsamen Umgang mit Energie: „Ressourcen zu sparen, spielt bei unseren XXXLutz Möbelhäusern nicht erst jetzt eine tragende Rolle.“ So nutze man die auf den Gebäudedächern installierten Photovoltaik-Paneele, um damit Teile des Strombedarfs zu decken.

Die digitale Preisauszeichnung nennt er ebenso wie energiesparende LED-Technik bei den Leuchten. „Dazu kommen effiziente und intelligente Kühl- sowie Heizsysteme“, sagt Michels. So sei auch die Temperatur der Kühlung so reguliert, dass die Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur verringert ist. Außerhalb der Geschäftszeiten werde kaum noch beleuchtet – nur noch in Bereichen, die für die Sicherheit relevant sind. Eine tageweise Schließung erwägt XXXLutz nach eigenen Angaben nicht.

Montags-Schließung entlastet das Personal

Dagegen hat Stefanie Single, bei den Möbelhäusern des Familienunternehmens zuständig für das Marketing, mit den Schließtagen am Montag gute Erfahrungen gemacht. Bereits seit Jahren bewähre sich dieses Konzept. Das Möbelforum in Frickenhausen hat ebenso montags zu wie das Möbelhaus Behr in Wendlingen. „Es herrscht bessere Kontinuität in der Personalabdeckung, und das Team arbeitet besser zusammen. Wir wären niemals Vorreiter für eine Montagsschließung gewesen – da sich dies im Markt aber so entwickelt hat, haben wir uns dem angeschlossen.“ Davon profitiere man jetzt. Dass die Schließzeit am Montag Energiekosten spart, steht für Single außer Frage. „Da im Möbelhandel die Energie bei Ladenöffnung wegen großer Ausstellung und viel Beleuchtung ein signifikanter Kostenfaktor ist, spart ein Schließtag Geld.“ Single setzt zudem auf energiesparende Beleuchtung.

Eigene Solaranlage statt verkürzter Öffnungszeiten

Das gilt auch für die Polsterwelt Engelhardt in Esslingen. „Montag ist bei uns traditionell ein sehr starker Tag“, sagt der Firmenchef Frank Engelhardt. Im Sinne der Kundenfreundlichkeit könne man da nicht einfach schließen. Obwohl auch er grundsätzlich dafür ist, Energie zu sparen, sucht der Unternehmer daher andere Wege. Dabei geht es ihm um Nachhaltigkeit und langfristige Perspektiven. Mit einem kleinen Blockheizkraftwerk und einer Solaranlage, die demnächst installiert werden soll, will er Vorreiter sein und investieren. Auch bei der Beleuchtung setze man auf eine umweltfreundliche Technik.