Stuttgart - Wer derzeit ein Haus bauen will, braucht starke Nerven. Lieferengpässe bei Baumaterialien, Fachkräftemangel und neue Anforderungen wie die Fotovoltaikpflicht, die in diesem Jahr im Land eingeführt wird, machen Bauen komplizierter – und teurer. Im November stiegen die Preise für Bauleistungen laut Statistischem Landesamt gegenüber dem Vorjahresmonat um 14,5 Prozent. Einen vergleichbaren Anstieg gab es in diesem Jahrhundert laut den Statistikern noch nicht. Und Entspannung ist laut einer Umfrage des Ifo-Instituts im Auftrag der L-Bank nicht in Sicht.