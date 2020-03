Im Zeichen von Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen stand die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wernau. Für außerordentliche hohe Verdienste um das Feuerwehrwesen erhielten Alfred Wacker und Michael Reith besondere Auszeichnungen.

Der stellvertretende Vorsitzende des Feuerwehrverbands Esslingen-Nürtingen und Kommandant der Wendlinger Wehr, Christian Frasch, hat Alfred Wacker mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber geehrt. Es ist die zweithöchste Auszeichnung des Feuerwehrverbands. Seit seinem Einstieg 1972 bei der Jugendfeuerwehr ist Wacker dabei, seit 1979 ist er Gruppenführer, seit 1985 Zugführer, seit 1986 Fahnenträger und über 26 Jahre lang Vize-Kommandant, Atemschutzgerätewart, Ausbilder, Kantinenwart und stellvertretender Oldtimer-Beauftragter. Er gehört auch der Werksfeuerwehr bei Bosch Thermotechnik an.-

Michael Reith ist seit 35 Jahren Ausschussmitglied, viele Jahre lang stellvertretender Jugendfeuerwehrwart, seit 1987 Gruppenführer und Oldtimerwart. Der Kreisfeuerwehrverband zeichnete ihn mit der Ehrenspange in Silber aus. Horst Aurenz wurde für 30 Jahre Feuerwehrdienst geehrt, Uwe Fricker für 25 Jahre mit dem baden-württembergischen Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Sebastian Luttenberger ist seit 20 Jahren, Philipp Zink seit 10 Jahren aktiv in der Feuerwehr. Neu in den Dienst verpflichtet wurde Katja Hanke. Befördert wurden zum Feuerwehrmann Semere Ermias, Raffael Kühnel, Ioannis Lalissidis und Manuel Magdanz, zum Oberfeuerwehrmann Karl-Heinz Böhm, Christian Guilliard, Raphaela Schwarz und Philipp Zink, zum Hauptfeuerwehrmann Markus Both, Jan Bristle, Thomas Denzinger, Sebastian Luttenberger, Daniel Rauschenberger, Stephan Wunderwald und Bernhard Zeumer, zum Löschmeister Steffen Sitte, zum Oberlöschmeister Uwe Fricker und Jochen Mayer und zum Hauptlöschmeister Günter Brenner, Michael Reith und Dietmar Zink.

Die Hauptversammlung wählte drei neue Ausschussmitglieder: Markus Both, Steffen Sitte und Christian Guilliard.