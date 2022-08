1 Die Feuerwehr rückte zu den Löscharbeiten an. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Sechs Wohnhäuser sind am Dienstagabend in Hohberg im Ortenaukreis in Brand geraten. Die Löscharbeiten gestalten sich als schwierig und langwierig. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.















Im Ortenaukreis sind sechs Wohnhäuser in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er wurde wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Dies sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Die betroffenen Anwohner konnten nach bisherigem Ermittlungsstand die Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Die Löscharbeiten in Hohberg waren auch am Mittwochmorgen noch nicht abgeschlossen. Die Feuerwehr ging weiter gegen verbleibende Glutnester und erneut entfachende Feuer vor.

Rund 150 Feuerwehrleute sowie eine Vielzahl an Rettungskräften und Polizeibeamten waren zeitweise im Einsatz. Das Feuer war am Dienstagabend im Ortsteil Diersburg ausgebrochen. Zur möglichen Brandursache sowie zum entstandenen Sachschaden lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.