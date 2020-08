1 Ein buntes Angebot erwartet die Kunden im Hofladen. Foto: Nina Ayerle

Zahlreiche Direktvermarkter bieten die Ernte ihres Anbaus in einem Hofladen an. Doch wo gibt diese in Stuttgart? Wir zeigen es auf einer Karte.

Stuttgart - Frisch soll es sein – und am besten direkt aus der Nähe. Regionale Lebensmittel sind beim Einkauf immer beliebter, seit Jahren zeigen das Umfragen unter den Verbrauchern. Bei den Stuttgarter Hofläden finden die Einkäufer Obst, Gemüse, Weine, Milchprodukte, Eier oder Fleisch. Dabei sind viele Produkte nur saisonal verfügbar, einige Anbieter bieten jedoch über das ganze Jahr eigene Erzeugnisse wie selbstgebackenes Brot an. Doch wo gibt es die Direktvermarkter in der Stadt? Was bieten sie an? Wie sind die Öffnungszeiten? Wir listen einige Hofläden aus den Stadtbezirken in einer Karte auf:

Übrigens: Das Landwirtschaftsministerium hat für Verbraucher eine App mit dem Namen “Von Daheim BW“ entwickelt – auch hier sind Produkte und Spezialitäten von Anbietern aus der Region zu finden.

Die Daten in der Karte stammen zum Teil aus einer städtischen Broschüre über Direktvermarkter in Stuttgart. Die Vollständigkeit ist ohne Gewähr. Gerne fügen wir weitere Hofläden in Stuttgart hinzu – dazu einfach eine Mail an j.kares@mhsdigital.de schicken.