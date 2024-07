Hofgut Tachenhausen bei Oberboihingen: Bunte Klimahelden im Garten

1 Bunte Stauden im Lebensraum „Felssteppe“ Foto: Evelyn Scheer

Trockene und heiße Sommer stellen Gärtnerinnen und Gärtner vor eine Herausforderung. Gärtnermeister Joachim Teeuwen vom Lehr- und Versuchsgarten Tachenhausen der Hochschule Nürtingen gibt Tipps zu Pflanzen, die für hohe Temperaturen gut gerüstet sind.











Heiße und trockene Sommer stellen Gärtnerinnen und Gärtner nicht nur in der Urlaubszeit vor eine Herausforderung. Entweder bedeutet es, täglich zu gießen oder in ein Bewässerungssystem zu investieren. Doch nicht nur der Zeit- und Kostenaufwand ist hoch: Wasser ist eine lebenswichtige Ressource, mit der so bewusst wie möglich umgegangen werden sollte.