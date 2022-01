Wenn alle Beteiligten ihr Bestes geben, hat das Vier Peh doch noch Chancen. Was in Esslingen möglich ist, wenn man nur will, zeigen Beispiele wie der Dicke Turm, an dessen Sanierung lange Zeit auch nur ganz wenige geglaubt hatten.















Esslingen - Jede Stadt braucht Orte der Identifikation. Für viele Menschen in Esslingen ist das Vier Peh solch ein Ort. Es gibt gute Gründe, weshalb sich so viele für den Erhalt der Kulturkneipe einsetzen: Menschen aus dem Esslinger Norden, die sich gerne dort treffen. Nostalgiker, die seit den 1970er-Jahren das einzigartige Ambiente schätzen. Musikfans, die Konzerte mögen, die man sonst nirgendwo in Esslingen erleben kann. Hochschulangehörige, für die es vor Ort keinen vergleichbaren Treffpunkt gibt. Und Bands, die vom örtlichen Kulturbetrieb kaum beachtet werden. Sie alle hatten sich von einem Lokaltermin mit OB Matthias Klopfer eine baldige Wiedereröffnung erhofft. Doch eine rasche Lösung ist nicht in Sicht.