Hofflohmärkte in Stuttgart: Die Saison startet mit über 180 Höfen in Stuttgart-West

Bestes Wetter für den Saisonstart der Hofflohmärkte in Stuttgart-West.

Die Hofflohmarkt-Saison ist gestartet. Am Samstag hat der Stuttgarter Westen bei 21 Grad und Sonnenschein mit über 180 Anmeldungen den Anfang gemacht.











Stuttgart startet in die Saison der Hofflohmärkte. Die Straßen sind belebt, die Hinterhöfe gut besucht. Luftballons, Girlanden und Schilder führen, so weit das Auge reicht, in die sonst so verborgenen Orte der Stadt. „Dieses Jahr sind im Stuttgarter Westen über 180 Höfe dabei“, bestätigt uns René Götz, Initiator der Hofflohmärkte. 2023 waren es im Vergleich „nur“ 140 – und das sei ja auch schon super. Von 10 bis 16 Uhr wird heute im Stuttgarter Westen gefeilscht und gestöbert. Auch das Wetter ist auf der Seite von Veranstalter und Verkäufern: 20 Grad und Sonnenschein locken die Leute nach draußen. Das perfekte Wetter für einen bunten Trödeltag im Viertel.

Findet auch Manuela (44). Allerdings haben sich sie und ihre Mutter in der Gutenbergstraße für eine wetterfeste Alternative, nämlich den Keller ihres Hauses entschieden – der April macht ja bekannterweise mit dem Wetter, was er will. „Wir haben mit der Hauseigentümerin abgesprochen, ob wir teilnehmen und den Keller nutzen dürfen.“ Die 44-Jährige verkauft an ihrem Stand vor allem Kinderspielzeug, aber auch altes Porzellan und Schmuck. „Über die Jahre sammelt sich einiges an“, sagt sie lachend.

Alle teilnehmenden Höfe und Gärten sind auf einer Mappe online eingezeichnet. Den sogenannten „Tourplan“ können sich Interessierte einfach downloaden. Und für all diejenigen, die von den rot eingezeichneten Punkten auf der Karte verwirrt sind, lohnt es sich, auf den Straßen nach mit Kreide geschriebenen „Flohmarkt“-Wegweisern Ausschau zu halten.

Feilschen, Stöbern und Keramik für den guten Zweck

Neben Privathaushalten haben sich im Stuttgarter Westen auch einige Läden etwas zum ersten Hofflohmarkt-Samstag der Saison einfallen lassen. Im Vogelsangatelier (Vogelsangstr. 28) etwa wird neben dem Hofflohmarkt an diesem Wochenende auch das 20-jährige Bestehen mit einem Rahmenprogramm aus verschiedenen Mitmachaktionen wie Konfettikanonen-Basteln und „Pinata vermöbeln“ gefeiert. Das Keramikatelier Lamooi (Gutenbergstr. 92, Gutbrodstr. 2) verkauft nicht abgeholte bemalte Keramiken für einen guten Zweck. Der volle Erlös geht an die Stuttgarter Initiative Arthelps.

Während einige Stuttgarter sogar mit ausgedrucktem Tourplan durch den Westen laufen, lassen es andere etwas gemütlicher angehen, starten in einem Café und nutzen den Samstag zum Flanieren. Auch die Gruppe um Luca (21), Franzi (25), Valera (20), Levi (21) und Jule (21) hat kein festes Ziel: „Wir genießen das gute Wetter und schauen uns einfach um.“ Eine Idee hat Anna (31), die aus Cannstatt angefahren ist: „Eine Hofflohmarkt-App wäre toll.“

Am 4. Mai finden die nächsten Hofflohmärkte im Lehen- und Heusteigviertel statt. Für die Termine im Juni – etwa in Heslach und Vaihingen – können sich Stuttgarter mit Hinterhöfen und Gärten noch anmelden. Alle Infos stehen online unter: www.hofflohmaerkte.de.