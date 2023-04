1 Die Arbeiten am Hauptgebäude des Hölderlingymnasiums machen sichtbar Fortschritte. Die neue Holzfassade soll bis Ende April fertiggestellt sein. Foto: Stadt Nürtingen

Die Bauarbeiten auf dem Lerchenberg in Nürtingen liegen im Zeitplan. Nach den Herbstferien können die Schüler ins Hauptgebäude zurück ziehen. Dennoch findet weiterhin Unterricht in Containern statt.















24 Millionen Euro lässt sich Nürtingen die Generalsanierung des in die Jahre gekommenen Hölderlingymnasiums auf dem Lerchenberg kosten. Damit zählt diese Maßnahme nach Angaben der Verwaltung zu den größten Bauprojekten der Stadt in den vergangenen Jahren. Sofern die umfangreichen Arbeiten weiterhin ohne Verzögerungen über die Bühne gehen, ist mit einer Fertigstellung im April nächsten Jahres zu rechnen, zieht die für den Bereich Bildung zuständige Bürgermeisterin Annette Bürkner zur Halbzeit auf dem Bau ein Fazit.

Vor einem Jahr wurde der Schulbetrieb für die rund 1000 Schüler in ein provisorisches Schuldorf verlegt: 112 Container wurden eigens auf dem alten Sportplatz aufgestellt, immer vier Container bilden zusammen ein Klassenzimmer. Doch schon bald steht wieder ein Umzug an: Bis Ende Oktober dieses Jahres soll die Sanierung am Hauptgebäude des „Högy“ beendet werden, nach den Herbstferien können die Schüler und das knapp 100-köpfige Lehrerkollegium zurück in ihre alte, neue Schule.

Diese präsentiert sich nicht nur von außen in modernem Gewand und energetisch auf der Höhe der Zeit. Helle und freundliche Klassenzimmer mit großen Fenstern und moderner digitaler Ausstattung warten auf die Schüler. Auf jeder Ebene befinden sich ansprechend gestaltete Lerninseln, die als Erweiterung der Klassenzimmer dienen. Dort ist künftig Gruppenarbeit möglich. Die neue Freitreppe bietet Sitzgelegenheiten bei Aufführungen, auch eine offene Bibliothek wird im Atrium der Schule entstehen.

Direkt im Anschluss an den Wiedereinzug ins Hauptgebäude folgt von November bis voraussichtlich Ende März nächsten Jahres die zweite Phase der umfangreichen Sanierung. Dann kommt der Erweiterungsbau des „Högy“ mit seinen Klassenräumen dran. Ein Teil der Interimsschule wird deshalb auch weiterhin benötigt, doch etliche Container können Mitte November bereits abgebaut werden.

Das Projekt liege bislang im Zeitplan, berichtet der Projektleiter Stefan Gleß von der Gebäudewirtschaft Nürtingen (GWN),die für die Stadt die Sanierung betreut. Mittlerweile seien die Rohbauarbeiten und die Schadstoffsanierung abgeschlossen, die neuen Fenster bereits montiert. Aktuell sei der Innenausbau in vollem Gange, auch die technische Ausstattung für Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektro werde derzeit installiert.

Gerade würden die neuen Lüftungsgeräte in den Klassenzimmern montiert. Bis Ende April sollen die Arbeiten an der markanten Fassade mit den dunklen Holzlamellen am Hauptgebäude abgeschlossen sein. Doch es ist noch einiges zu tun. Selbst in den Sommermonaten wird es deshalb keine Pause geben. Dann werden die Innentüren montiert, sowie Maler- und Bodenbelagsarbeiten vorgenommen. Im Juni soll das neue Vordach vor dem neuen Haupteingang erstellt werden, anschließend stehe die Wiederherstellung des Hofbelags vor dem Eingangsbereich auf dem Plan.

Seit 1978 thront das Hölderlingymnasium auf dem Lerchenberg. Die Sanierung des Gebäudes galt als zwingend notwendig: Die Fassade und Teile des Gebäudes waren schadstoffbelastet, viele Fenster defekt, Elektrik, Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen marode, die Barrierefreiheit war nicht gegeben und auch der Brandschutz entsprach nicht den aktuellen Anforderungen.