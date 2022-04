Frankreich-Besuch Alle in einem Boot: Kretschmann wirbt in Kriegszeiten für Miteinander

Neun mal in elf Jahren hat Regierungschef Kretschmann Frankreich besucht. Erst in Krisenzeiten merke man, wie wichtig Partnerschaft sei. „Ich hoffe, dass die Kanonen in der Ukraine uns aufwecken.“