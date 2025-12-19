Höhere Kitagebühren beschlossen: So viel teurer wird der Ganztagsplatz in Stuttgart

So viel teurer wird der Ganztagsplatz in Stuttgart

1 Der Gesamtelternbeirat kritisiert die Erhöhung als unsozial. Foto: Marijan Murat/dpa

Die schlimmsten Pläne sind abgewendet, dennoch werden die Kitagebühren in Stuttgart nun schrittweise steigen. Das ist geplant.











Zum ersten Mal seit zehn Jahren erhöht die Stadt Stuttgart ihre Kitagebühren, an denen sich normalerweise auch die freien Träger orientieren. Bei der Haushaltsverabschiedung am 19. Dezember stimmte eine Mehrheit der Räte für einen entsprechenden Antrag von CDU und Grünen, ohne das Thema noch einmal zu diskutieren. Allerdings hatte es im Vorfeld Diskussionen und Proteste gegeben.