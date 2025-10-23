Höhere Einnahmen für den Haushalt: Hundesteuer in Stuttgart steigt erheblich
1
Die Hundemarke wird in Stuttgart zum 1. Januar 2026 um rund 33 Prozent teurer. Foto: dpa/Johannes Neudecker

In Stuttgart sind 16 137 Hunde gemeldet. Für die Halter wird der vierbeinige Begleiter von 2026 an teurer. Es ist die erste Erhöhung seit 1997.

Die Landeshauptstadt erhöht auf der Suche nach zusätzlichem Geld für die Haushaltskonsolidierung diverse Steuern und Gebühren. Zum Auftakt hat der Verwaltungsausschuss am Mittwoch mit klarer Mehrheit eine deutliche Erhöhung der Hundesteuer gestimmt. Die Fraktion Linke/SÖS-plus wollte mit einem Änderungsantrag die Steuervergünstigung für Hunde aus Tierheimen erhöhen und abstufen. Sie erhielt dafür die Stimmen von SPD/Volt, Puls und AfD, was nicht ausreichte. AfD-Stadtrat Steffen Degler forderte, bei Bestehen der Wesensprüfung bei Kampfhunden den deutlich erhöhten auf den üblichen Hundesteuersatz zu senken, wofür allein die AfD stimmte.

