Höhe Stetten: Auffahrunfall auf B27 Richtung Stuttgart sorgt für Stau

Auf der B27 Richtung Stuttgart ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie ein Sprecher des zuständigen Polizeireviers Reutlingen auf Nachfrage mitteilte, fuhr gegen 16.40 Uhr auf Höhe Stetten ein Auto auf ein anderes auf. Die Insassen wurden bei dem Zusammenstoß laut Polizeisprecher leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um sie.

In Folge des Unfalls sowie einer Baustelle, weshalb in Richtung Stuttgart zwischen Stetten und Echterdingen derzeit nur eine Spur befahrbar ist, staut es sich derzeit (Stand 17 Uhr) auf der B27.