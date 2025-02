Höhe des Schadens ist noch unklar: Gartenhütte bei Burrishof brennt völlig aus – Was hat das Feuer ausgelöst?

Zwei Gäste werden bei Angriff leicht verletzt Streit in Esslinger Lokal – Aggressiver Gast kommt in Polizeigewahrsam

Weil er nach einem Streit in einer Gaststätte in der Esslinger Indexstraße den Platzverweis der Beamten ignorierte, kam ein 46-jähriger Gast in Polizeigewahrsam.