Höhe der Beute laut Polizei noch unklar: Einbruch in Esslinger Shisha-Bar – Täter hat es auf Bargeld abgesehen

Eine Esslinger Shisha-Bar wurde von Einbrechern heimgesucht.

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Montag in eine Shisha-Bar in Esslingen eingebrochen. Er hebelte Spielgeräte auf und erbeutete Bargeld aus den Automaten. Auch die Kasse leerte er. Die Höhe der Beute ist noch unbekannt.











Auf den Inhalt mehrerer Spielautomaten und Spieltische hatte es ein Einbrecher unter anderem abgesehen, der am Montag in eine Shisha-Bar in der Entengrabenstraße in Esslingen eingedrungen ist.

Automaten und Spieltische hebelt der Unbekannte auf

Über eine aufgehebelte Tür gelangte der Unbekannte nach Polizeiangaben gegen 4.30 Uhr ins Innere der Bar. Dort öffnete er auf die gleiche Art und Weise zwei Spielautomaten sowie zwei Spieltische. Mit dem darin befindlichen Bargeld und Geld aus einer Kasse machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Wie hoch die Beute ausgefallen ist, ist den Beamten zufolge aber noch unbekannt. Nun ermittelt das Polizeirevier Esslingen.