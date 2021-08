Seit 20 Jahren bietet der Hockey-Club Esslingen das sogenannte Elterntraining an. Dabei können sich die Eltern von Nachwuchsspielern mit den Regeln und Techniken der Sportart vertraut zu machen. Einige bleiben länger als ihre Kinder.

Esslingen - Gerade das Dribbling muss beim Feldhockey gelernt sein. Ballkontakte sind nur mit der Innenseite des abgerundeten Schlägers erlaubt, geübte Spieler drehen ihn deshalb blitzschnell in den Händen. Man muss also vor allem die Koordination schulen, um den Kunststoffball von der linken zur rechten Seite und wieder zurückwandern zu lassen. Was die Bewegungsabläufe und auch die Regeln angeht, unterscheidet sich Hockey stark von Handball oder Fußball. Für viele Eltern, deren Kinder mit dem Hockeyspielen anfangen, fällt der Durchblick deshalb schwer. Um dem entgegenzuwirken hat der Hockey-Club Esslingen vor langer Zeit eine Trainingsgruppe gegründet, in der Mama und Papa die Sportart mal ausprobieren können. Und das steckt offenbar an.