Hocketse in Esslingen

8 Etwa 1000 Besucherinnen und Besucher sind zum Jubiläum gekommen. Geboten waren unter anderem Tanzaufführungen von Gruppen aus den Jugendtreffs. Foto: Roberto Bulgrin

Bei sommerlichen Temperaturen hat der CVJM Esslingen auf dem Marktplatz sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. „Ein voller Erfolg“, finden die Initiatoren.















Link kopiert

Die ganze Stadt war eingeladen, als der CVJM Esslingen am Sonntag sein 150-jähriges Bestehen feierte. Bei strahlendem Sonnenschein waren an die tausend Besucherinnen und Besucher gekommen – so viele, dass es gegen 16 Uhr bereits keine deftigen Speisen mehr gab, sondern nur noch Kuchen.

Geboten waren unter anderem Aufführungen der Tanzgruppen aus den Jugendtreffs, aber auch ein Aktionsprogramm vom Kinderschminken bis zum Kletterturm. Die Gäste erhielten zudem einen Vorgeschmack auf die für Juli geplante Premiere von „George - Hoffnung im Getriebe“, ein Theaterstücks über die Gründung des YMCA (Young Men’s Christian Association) in London, aus dem später der CVJM in Deutschland hervorging.

Die Festorganisatoren freuten sich über die große Resonanz. „Die Leute kommen ins Gespräch, auch solche die vorher nichts mit dem CVJM zu tun hatten“, sagte die CVJM-Verwaltungsleiterin Miriam Oesch. „Es ist ein toller Tag der Begegnung“, resümierte die leitende Referentin Gabriele Deutschmann.