Wieder Ski-Unfall in Tirol – zwei Deutsche schwer verletzt

1 Der neuerliche Unfall ereignete sich im Skigebiet Hochzillertal. Foto: imago images/Eibner Europa/EXPA/Feichter

Erneut kommt es in Tirol zu einem schweren Ski-Unfall. Zwei Wintersportler aus Deutschland prallen im Skigebiet Hochzillertal gegeneinander.















Die Serie von schweren Ski-Unfälle in Tirol in diesem Winter reißt nicht ab. Bei einem Zusammenstoß zweier deutscher Skifahrer sind beide Wintersportler schwer verletzt worden.

Ein 17-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen war am Mittwoch mit einem 39 Jahre alten Mann aus dem hessischen Main-Kinzig-Kreis im Skigebiet Hochzillertal bei Aschau in Tirol kollidiert.

Mehrere Tote binnen weniger Tage

Wie die Polizei berichtete, waren beide auf einer mittelschweren Piste unterwegs. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen, der 39-Jährige wurde ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Innsbruck gebracht.

Ende des Jahres starben zwei 17-Jährige bei einem Unglück im Skigebiet Steinplatte im Tiroler Bezirk Kitzbühel, an Neujahr gab es eine Tote und zwei Schwerverletzte im Zillertal.