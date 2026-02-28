Hochzeit mit Vivien Keszthelyi: Sohn von Ralf und Cora Schumacher hat geheiratet

1 David Schumacher und Vivien Keszthelyi haben geheiratet. Foto: imago/Spöttel/IMAGO/Andreas Beil

Der Sohn zweier Promis hat geheiratet: David Schumacher teilt auf Instagram mehrere Bilder von der Zeremonie. Auch sein Vater plant derzeit eine Hochzeit.











David Schumacher hat geheiratet. Der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher und Reality-TV-Star Cora Schumacher teilte auf Instagram drei Fotos von sich und seiner Braut Vivien Keszthelyi. Dazu schrieb der 24-Jährige: „Officially Mr & Mrs.“ Auch sein Vater Ralf teilte ein Bild der beiden - offensichtlich - beim Hochzeitskuss und schrieb dazu: „Ein wunderschöner Tag“. Die Hochzeit fand laut dem Berater von Ralf Schumacher am Freitag statt.

„Wir haben „Ja“ gesagt, umgeben von der Liebe unserer Familie und engsten Freunde – und das bedeutete alles“, heißt es weiter in dem Beitrag, den der Rennfahrer David Schumacher heute teilte. Er fuhr 2022 und 2023 in der Rennsportserie DTM. Auch die Braut Vivien Keszthelyi teilte den Beitrag. Sie ist eine ungarische Rennfahrerin.

Glückwünsche von Carmen Geiss

Darauf kamen auch rasch Reaktionen von Promis. Reality-TV-Star Carmen Geiss etwa schrieb: „Liebe David und liebe Vivienne endlich Schumacher, von ganzem Herzen möchten wir, die Geissens, Euch zu diesem wundervollen gemeinsamen Lebensabschnitt gratulieren.“ Wie die „Bild“ bereits am Freitag berichtet hatte, soll die Hochzeit im österreichischen Salzburg stattgefunden haben.

Auf Wolke sieben: Vivien Keszthelyi und David Schumacher. Foto: IMAGO/Andreas Beil

Es steht eine weitere Hochzeit im Hause Schumacher an. Ralf (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) gaben dies am 10. Februar offiziell bekannt, nannten aber keinen Termin.

Ralf Schumacher ist der Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher. Er hatte im Juli 2024 in einem Instagram-Post seine Homosexualität und Beziehung öffentlich gemacht. Bis 2015 war er mit Cora Schumacher verheiratet - David ist ihr gemeinsamer Sohn.