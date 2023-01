1 Der US-Sänger Marc Anthony hat wieder geheiratet. Foto: Ricardo Rubio/EUROPA PRESS/dpa

Der Popstar Marc Anthony und das Model Nadia Ferreira haben Ja gesagt. Eindrücke teilte das Paar auf Instagram















Link kopiert

Miami - US-Sänger Marc Anthony (54) hat seine Freundin, das paraguayische Model Nadia Ferreira (23), geheiratet. Eindrücke der Hochzeitsfeier teilte das Paar am Montag in einem Video auf Instagram: Die Braut trug ein bodenlanges, mit weißen Blüten besticktes Kleid mit langem Schleier, der Bräutigam einen schwarzen Anzug. Der Saal war passend zum Brautkleid ebenfalls mit weißen Spitzen-Tischdecken und Blüten dekoriert. Laut US-Medienberichten fand die Feier im Perez Art Museum in Miami statt, dessen Außenansicht in dem Hochzeitsvideo ebenfalls kurz zu sehen ist.

Zu den prominenten Hochzeitsgästen gehörten unter anderem der Fußballstar David Beckham und die Schauspielerin Salma Hayek. Letztere gratulierte dem frischvermählten Paar in einem Beitrag auf Instagram. "Es lebe die Liebe! Und es lebe die Salsa!", schrieb die 56-Jährige.

Für den Musiker Anthony ist es bereits die vierte Hochzeit. Er war vier Jahre lang mit dem Model Dayanara Torres verheiratet, zehn Jahre mit der Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez und drei Jahre mit dem Model Shannon De Lima. Mit Ferreira, die 2021 bei der Wahl zur "Miss Universe" den zweiten Platz belegte, ist er seit einem Jahr zusammen.