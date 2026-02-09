„Hochzeit auf den ersten Blick“: Show-Teilnehmerin aus Region: Unbehagen und Hass im Netz statt Mann fürs Leben
Francisca kurz vor ihrer Hochzeit – zu diesem Zeitpunkt glaubt sie noch fest an das Experiment: aus Wissenschaft kann Liebe werden. Foto: Joyn / Markus Hertrich

Francisca aus Kirchheim (Teck) hofft auf ihren Traummann bei der TV-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“. Doch sie findet alles andere als ihr Glück. Und sie ist nicht die Einzige.

Als Francisca aus Kirchheim (Teck) sich im Herbst 2023 bei der TV-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ bewirbt, ist ihr Vertrauen groß, dass sie endlich ihren Traummann kennenlernt. Schon zum dritten Mal versucht sie es bei dem Sat 1-Format, bei dem laut Slogan „aus Wissenschaft Liebe wird“. Sie ist überzeugt, dass es dabei wirklich um die große Liebe geht, nicht alles nur Show ist. „Für mich stand fest: Das ist seriös“, sagt sie heute.

