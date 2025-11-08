Hochwasserschutz in Wendlingen: Informationen für Bürger: „Eigenvorsorge ist die Basis der Schadensminderung“
1
Im Juni 2024 verwandelten starke Regenfälle die Lauter in Wendlingen in einen reißenden Strom. (Archivfoto) Foto: Kerstin Dannath

Extreme Wetterereignisse nehmen zu und Wendlingen (Kreis Esslingen) rüstet sich gegen Hochwasser. Warum Eigenvorsorge entscheidend ist, dazu informiert und berät die Stadt ihre Bürger.

Viel hat im Juni 2024 nicht gefehlt und die Anwohner der Wendlinger Lauter hätten nasse Füße bekommen: Vorausgegangen waren schwere Regenfälle flussaufwärts, die die sonst friedlich plätschernde Lauter innerhalb kürzester Zeit in einen reißenden Strom verwandelten. Starkregen und Hochwasser sind längst keine abstrakten Phänomene mehr – der fortschreitende Klimawandel führt zu einer Zunahme dieser extremen Wetterereignisse und lässt sie zu einer spürbaren Realität werden mit hohen Sachschäden, aber auch Risiken für Leib und Leben. Die Stadt Wendlingen will darum ihre Bürger dazu ermuntern, sich für Hochwasserereignisse zu wappen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.