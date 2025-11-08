Informationen für Bürger: „Eigenvorsorge ist die Basis der Schadensminderung“

1 Im Juni 2024 verwandelten starke Regenfälle die Lauter in Wendlingen in einen reißenden Strom. (Archivfoto) Foto: Kerstin Dannath

Extreme Wetterereignisse nehmen zu und Wendlingen (Kreis Esslingen) rüstet sich gegen Hochwasser. Warum Eigenvorsorge entscheidend ist, dazu informiert und berät die Stadt ihre Bürger.











Viel hat im Juni 2024 nicht gefehlt und die Anwohner der Wendlinger Lauter hätten nasse Füße bekommen: Vorausgegangen waren schwere Regenfälle flussaufwärts, die die sonst friedlich plätschernde Lauter innerhalb kürzester Zeit in einen reißenden Strom verwandelten. Starkregen und Hochwasser sind längst keine abstrakten Phänomene mehr – der fortschreitende Klimawandel führt zu einer Zunahme dieser extremen Wetterereignisse und lässt sie zu einer spürbaren Realität werden mit hohen Sachschäden, aber auch Risiken für Leib und Leben. Die Stadt Wendlingen will darum ihre Bürger dazu ermuntern, sich für Hochwasserereignisse zu wappen.