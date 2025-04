Hochwasserschutz in Nürtingen: Untersuchungen mit schwerem Gerät am Neckarufer

1 Untersuchungen vor den Arbeiten an den Nürtinger Dämmen haben in den vergangenen tagen in Zizishausen stattgefunden. Foto: RPS/BCE

Die Dämme am Nürtinger Neckarufer (Kreis Esslingen) wären einem Jahrhunderthochwasser nicht gewachsen. Deswegen sollen sie erhöht und stabiler gemacht werden. Vor den eigentlichen Arbeiten finden in diesen Tagen Untersuchungen statt.











Für ein starkes Hochwasser, das statistisch alle 100 Jahre wiederkehrt, sind die bestehenden Dämme am Neckar in Nürtingen nicht hoch genug. Zu diesem Schluss sind die Experten der Stadt und des Regierungspräsidiums bereits vor längerer Zeit gekommen. Zu Jahresbeginn haben sie ihre Pläne mitgeteilt, wie die Flussufer fit gemacht werden sollen. In den vergangenen Tagen haben nun Untersuchungen vor den eigentlichen Bauarbeiten stattgefunden. Auch in den kommenden Tagen kann es zu weiteren Arbeiten und Verkehrseinschränkungen kommen, wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilt.

Dämme werden höher

In der Vergangenheit ist bereits der Deich an der Nürtinger Kläranlage auf 80 Metern Länge ertüchtigt worden. Nun sollen auf der Südseite des Flusses die Dämme saniert werden. Sie werden um bis zu einem halben Meter erhöht. „Das hört sich zunächst wenig an, aber auf die ganze Länge gerechnet kommt eine sehr große Wassermenge zusammen, die der Neckar künftig mehr fassen kann“, erklärte Eva de Haas vom Landesbetrieb Gewässer am Regierungspräsidium Stuttgart vor ein paar Wochen. Auch die Standsicherheit der Dämme soll verbessert werden, die unter anderem aufgrund von Durchwurzelung durch Bäume gelitten hat.

Ziel sei es, so baumschonend wie möglich zu sanieren, erklärt das Regierungspräsidium. Deswegen wurden nun die Versuche gestartet, um zu prüfen, ob die gewünschte eingriffsarme und platzsparende Bauweise möglich ist. Diese bautechnischen Versuche wurden mit einem speziellen Gerät gemacht, einer sogenannten Spundwandpresse.

Vielleicht weitere Versuche

Per Autokran wurden deren Einzelteile aufgebaut, wie das Regierungspräsidium weiter erklärt. Dafür muss der Dammkronenweg stellenweise gesperrt werden. Auf wenigen Metern wurden dann sogenannte Spundbohlen eingepresst und wieder gezogen. Die Versuche am Deichkronenweg sollten voraussichtlich Ende der Woche abgeschlossen sein. Bei Bedarf werde in der Woche ab dem 28. April die Spundwandpresse in Zizishausen „Auf der Insel“ nochmals aufgebaut. Dann sei durch die Kranstellfläche mit Verkehrseinschränkungen bis voraussichtlich Samstag, 3. Mai, zu rechnen.