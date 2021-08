Unfall in Leverkusen Chempark-Explosion: Abfälle aus Agrar-Chemie-Produktion

Trotz einer ersten Entwarnung besorgt Anwohner in Leverkusen weiter die Frage, welche Stoffe bei der Explosion am Chempark womöglich in die Luft gelangten. Nun gibt es Infos über die Inhalte der betroffenen Abfalltanks.