1 Neuhausen ist stark gefährdet. Foto: Horst Rudel

Wegen der Lage zwischen bewirtschafteten Feldern wird Neuhausen immer wieder überschwemmt. An einem runden Tisch suchen Landwirte von den Fildern Lösungen.















Starke Regelfälle haben in Neuhausen immer wieder den Ort überschwemmt und hohe Schäden angerichtet. „Auch für uns Landwirte ist das ein großes Problem“, sagt Bernhard Bayer, der auf den Fildern unter anderem Spargel und Erdbeeren anbaut. Deshalb ist Starkregenmanagement ein großes Thema. Mit Landwirten aus Filderstadt und Vertretern der Behörden hat die Kommune einen Runden Tisch ins Leben gerufen, in dem über Konzepte gegen Hochwasser nachgedacht wird.

Wichtige Impulse gab Alicia Radik, die an der Hochschule für Forstwirtschaft eine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben hat: „Fallanalyse von Erosionsereignissen am Beispiel der Gemeinde Neuhausen auf den Fildern ausgelöst durch Starkregen in den Jahren 2007 bis 2021“. Das praxisnahe Thema hat die Absolventin gereizt, die derzeit in Nicaragua arbeitet. Was sind die großen Probleme auf den Fildern? Neuhausen sei in den vergangenen 14 Jahren immer wieder stark betroffen gewesen. Ein Grund dafür sei die geografische Lage. „Die Besonderheit ist, dass die Gemeinde umgeben ist von landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen, die zum Teil hangabschüssig ausgerichtet sind.“ Durch die starken Regenfälle ist es nach Radiks Erkenntnissen immer wieder zu Bodenerosionen gekommen. Das habe nicht nur die Felder betroffen, sondern auch in Wohngebieten zu Überschwemmungen geführt. Wasser vermischte sich mit Schlamm, der dann in die Gemeinde abfloss.

Dämme und Grünstreifen gegen Hochwasser

Landwirte aus Neuhausen, Filderstadt und der Umgebung hat Radik interviewt und Vorschläge gemacht, was sie in der Praxis tun können. Nördlich der Plieninger Straße zwischen Neuhausen und Ostfildern etwa wurde früher nur Kohl angebaut – da war kein Grünstreifen nötig, um die Erosion zu stoppen. Inzwischen wächst dort auch Salat. Daher schlägt Radik vor, begrünte Pufferstreifen oder Erdwälle von 30 bis 50 Zentimeter Höhe anzulegen. So kann Wasser versickern.

Beim Anbau von Spargel lasse sich ebenfalls viel gegen die Erosion tun. Neue Anlagen sollten quer zum Hang angelegt werden. Außerdem lässt sich der Abfluss des Wassers mit Rillen zwischen den Dämmen steuern, damit es versickern kann. „Alternativ kann das Hacken zwischen den Dämmen zur Steigerung der Infiltration helfen“, ist in der Studie nachzulesen. Folientunnel, in denen Erdbeeren angebaut werden, brauchen Versickerungsmulden. Die Anregung zu der Bachelorarbeit kam nach Alicia Radiks Worten vom Regierungspräsidium Stuttgart. „Ich habe Wert darauf gelegt, mit Landwirten aus der Region praxisnahe Lösungen zu finden.“

Diskussion über kommunale Grenzen hinweg

„Dass wir als Landwirte über die Gemeindegrenzen diskutieren“, bewertete CDU-Gemeinderat Bernhard Bayer bei der Vorstellung der Ergebnisse im Gemeinderat Neuhausen positiv. Er und seine Kollegen hätten die Impulse der Studierenden gerne aufgenommen und wollten diese – „soweit das in der Praxis möglich ist“ – gerne umsetzen. „Hochwasser richtet bei uns Landwirten immense Schäden an.“ Da gehe es für die Betriebe um die Existenz. Viel Hilfe bekämen die Bauern vom Landwirtschaftsamt. Von der Kommune wünschen sich die Landwirte aus Neuhausen, Filderstadt und Umgebung, dass Dolen und Gräben freigehalten werden. Niederschlagswasser sowie Querwasser am Hang sollen „geregelt abfließen“, und nicht in landwirtschaftliche Flächen abgeleitet werden. Außerdem sollten mehr Rückhaltebecken oder Retentionsflächen gebaut werden. Dazu dürften keine weiteren landwirtschaftlichen Flächen verbraucht werden.