Mit zwei Promille in Kirchheim unterwegs Stark betrunkener Autofahrer flieht vom Unfallort

Am Dienstagabend hat ein stark betrunkener Autofahrer an einer Bushaltestelle in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht. Im Anschluss fuhr er davon, doch die Polizei spürte ihn schnell auf.