Hochwasser in Hochdorf: Spendenaktion für die betroffenen Haushalte

1 Aufräumarbeiten in einer Hochdorfer Tiefgarage Anfang Juni. Foto: Roberto Bulgrin

Das Hochwasser in Hochdorf Anfang Juni hat große Schäden angerichtet. Nicht für alle tritt die Versicherung ein. Wie schon vor sechs Jahren soll es nun eine Spendenaktion geben. Besonders betroffene Haushalte sollen bis zu 5000 Euro erhalten.











Das Hochwasser Anfang Juni führte in Hochdorf zu Schäden an etlichen Gebäuden. Auch Einrichtungsgegenstände wurden in zahlreichen Haushalten zerstört oder beschädigt. Für die Betroffenen richten die Kommune, die evangelische und die katholische Kirche sowie die Arbeitsgemeinschaft Hochdorfer Vereine (AGHV) nun ein Spendenkonto ein. Für die Hochdorfer sei es das zweite große Hochwasser in sechs Jahren, sagt der evangelische Pfarrer Gerald Holzer. Neben Hilfsangeboten wie Mittagessen in der Kirche für Haushalte ohne Zugang zu Strom wurde 2018 auch ein Spendenkonto eingerichtet. „Das hat sich vor sechs Jahren gut bewährt“, sagt Holzer.