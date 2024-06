Hochwasser in Hochdorf: DLRG rettet zwei Menschen aus Vereinsgaststätte

Hochwasser in Hochdorf

1 Die Feuerwehr konnte wegen der starken Strömung nicht mit dem eigenen Fahrzeug zum Gebäude gelangen, daher war die DLRG im Einsatz. Foto: dpa/Daniel Vogl

Mit vereinten Kräften konnten am Sonntagabend ein Mann und eine Frau in Hochdorf aus einer beliebten Vereinsgaststätte gerettet werden. Das frei stehende Gebäude war komplett vom Wasser eingeschlossen.











Link kopiert

Aus einer Vereinsgaststätte in Hochdorf mussten am Sonntagabend eine Frau und ein Mann gerettet werden, da der dortige Köhlerbach über seine Ufer getreten war. Der Notruf der Frau aus dem Hasenheim war um 21.15 Uhr bei der Leitstelle eingegangen, dabei wurde eine vermisste Person gemeldet. Die Hochdorfer Feuerwehr stellte beim Eintreffen in dem Gebiet der überfluteten Hofackerstraße fest, dass die Strömung des Wassers zu stark war, um mit dem eigenen Fahrzeug zu dem frei stehenden Gebäude vorzudringen, deshalb wurden die Wasserretter der DLRG alarmiert.

Das Wasser stand 75 Zentimeter hoch

Mit Hilfe eines Radladers, den ein örtlicher Unternehmer zur Verfügung stellte, konnte das Boot der Strömungsretter, das auf einem Anhänger befestigt war, zu dem Gebäude gebracht werden. Die DLRG-Einsatzkräfte konnten sowohl die Frau als auch den zuvor vermissten Mann in Sicherheit bringen. Nach Angaben von Feuerwehrkommandant Jochen Schmid stand das Wasser während der Rettungsaktion bis zu 75 Zentimeter hoch. Im Lauf des Montags lief der Keller des Vereinsheims wieder leer.

Bei einem Notruf, der ebenfalls aus der Hofackerstraße abgesetzt worden war, erübrigte sich laut Angaben der Feuerwehr die Rettung eines Bewohners, da nur die Rückseite des Gebäudes unter Wasser stand.