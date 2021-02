4 Rund um Stuttgart müssen Schiffe auf dem Neckar derzeit warten.Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth Foto:

Aufgrund der anhaltenden Niederschläge steigen die Pegel in den Flüssen der Region Stuttgart an. Das ist ärgerlich für Kapitäne auf dem Neckar.

Stuttgart/Remstal - An dicken Leinen liegen die Schiffe am Ufer des Neckars in Bad Cannstatt befestigt, sie schaukeln hin und her, fahren dürfen sie nicht. Die Kapitäne sowie die Schiffsbesatzungen haben seit dem 28. Januar Zwangspause: Aufgrund der Schneeschmelze und des vielen Regens hat sich Hochwasser gebildet.