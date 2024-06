Hochwasser in Baden-Württemberg: Zug nach Erdrutsch von Unfallstelle bei Schwäbisch Gmünd entfernt

1 Zwei Waggons des ICE waren am Samstag entgleist. Foto: dpa/Marius Bulling

Der bei einem Erdrutsch bei Schwäbisch Gmünd entgleiste ICE ist von der Unfallstelle entfernt worden.











Link kopiert

Nachdem ein ICE wegen eines Erdrutsches bei Schwäbisch Gmünd entgleist ist, wurde der Zug nun von der Unfallstelle entfernt. Der Zug sei aus eigener Kraft einige Kilometer bis in den Bahnhof von Schwäbisch Gmünd gefahren, sagte eine Bahnsprecherin am Montag in Stuttgart. Nun werde geprüft, ob das betroffene Gleis beschädigt worden sei und ob Reparaturen notwendig seien. Bereits am Sonntagnachmittag hatte die Bahn die Strecke zwischen Aalen und Stuttgart eingleisig freigegeben.

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.newsblog-zum-hochwasser-im-suedwesten-bahn-meldet-stoerungen-und-zugausfaelle.2e51af3e-8e63-4a4a-9d9b-8d0992ba7c44.html

Am Samstagabend waren zwei Waggons eines ICE mit 185 Passagieren an Bord nach einem Erdrutsch entgleist. Die Passagiere blieben laut einem Bahnsprecher unverletzt und wurden in der Nacht zu Sonntag aus dem Zug evakuiert.