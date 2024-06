Hochwasser im Rems-Murr-Kreis: „Wir hörten die Schreie und konnten nicht eingreifen“

15 Die Wassermassen haben in Rudersberg große Schäden angerichtet. Foto: Phillip Weinga/d

Die Flutwelle kommt über Nacht und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Besonders stark betroffen ist Rudersberg. Anwohner sind verzweifelt – Beobachtungen vom Tag nach der Katastrophe.











Link kopiert

Am Montag spielten sich im Rems-Murr-Kreis dramatische Szenen ab. Zwischen 21 und 22 Uhr war es dort zu einem extremen Starkregen gekommen. In Kaisersbach lag der Niederschlag bei mehr als 100 Litern pro Quadratmeter. Dieser Wolkenbruch gab den Überlaufbecken und dem ohnehin durch tagelange Niederschläge vollgesogenen Boden den Rest. Besonders schwer getroffen wurden Rudersberg und Berglen sowie Teile Schorndorfs. Etliche Hochwasser-Rückhaltebecken mussten im Laufe der Nacht geöffnet werden, um sie vor einer Zerstörung zu retten. „Das war ein Ereignis, auf das man sich so nicht vorbereiten kann“, so der Rudersberger Bürgermeister Raimon Ahrens, der selbst in der Nacht am Rückhaltebecken geholfen hat, den Damm zu sichern.