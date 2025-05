Hochwasser im Kreis Göppingen: Was aus den Spendengeldern wurde

1 Vor einem Jahr kam das Hochwasser, hier bei Salach.​ Foto:

Tagelanger Dauerregen und heftige Gewitter sorgten Anfang Juni 2024 für massive Zerstörungen im Kreis Göppingen. Wie viel Unterstützung Betroffene bekommen haben.











Link kopiert

Die Fluten kamen mit Ansage: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete am Freitag, 31. Mai 2024, fürs Wochenende viel Regen. Regional könnten in Baden-Württemberg Hochwasser auftreten, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter erwarteten die Meteorologen. Das Problem: Die Bäche und Flüsse waren bereits randvoll und drohten großflächig über die Ufer zu treten. Und nach einem schönen Fronleichnamstag öffnete der Himmel am Freitag erneut seine Schleusen. Nicht nur das Mittelalterspektakel im Stauferpark soff buchstäblich ab. Bereits um 12 Uhr an jenem Freitag lag der Fils-Pegel an der Messstelle in Salach bei 99 Zentimetern, bei Mittelwasser liegt er üblicherweise bei 60. Hochgerechnet sah die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) einen Pegel von 369 Zentimetern. Damit wäre ein Hochwasser möglich, das nur alle zehn Jahre erwartet wird. ​