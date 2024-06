Hochwasser im Kreis Esslingen: Was Kommunen aus vergangenen Überschwemmungen lernten

1 Der provisorische Damm am Esslinger Wasserhaus am Montag. Foto: EZ/Johannes M. Fischer

Wie lief das Katastrophenmanagement im Kreis Esslingen? Der Kommentar von Johannes M. Fischer geht dieser Frage nach.











Wie unberechenbar Wasser und Wetter sind, brachte Walter Braun am Montag auf den Punkt: Der Amtsleiter der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes war nach Esslingen gekommen, um den Bau des Damms zu beobachten, der die Innenstadt vor dem Absaufen rettete. Auf die Frage, wie sich die Lage weiterentwickelt, hatte er eine kurze Antwort: „Wissen wir nicht. Schwer vorhersehbar. Man sollte keine Risiken eingehen.“ Angesichts einer solchen Ausgangslage wird schnell klar, was ein Jahrhunderthochwasser für Stadt- und Gemeindeverwaltungen, die Feuerwehren und viele andere Verantwortliche bedeutet: Ausnahmezustand. Der Montag war der Tag, an dem gehandelt werden musste. Inzwischen sinken die Pegel, eine gewisse Entwarnung tritt ein. Zeit also, eine erste Bewertung abzugeben über die Arbeit der Katastrophenschützer.