Hochwasser-Folgen im Kreis Esslingen: Landwirte rechnen mit großen Verlusten

1 Die Felder des Biolandhofs Schickinger in Reichenbach glichen Seenlandschaft. Foto: /Karin Ait Atmane

Noch sind im Kreis Esslingen die Hochwasserschäden nicht komplett absehbar, doch die Landwirte rechnen teilweise mit großen Verlusten. Denn ihre Felder standen am Wochenende teils tief im Wasser.











„Es ist echt niederschmetternd, ich habe das so noch nie gesehen“, sagt Beate Schickinger. Die Felder und die Hälfte der Gewächshäuser des Biolandhofs Schickinger standen am vergangenen Wochenende tief im Wasser. Schickingers komplette Anbauflächen liegen im Filstal an der Ulmer Straße zwischen den Orten Reichenbach und Ebersbach (Landkreis Göppingen). Hier kommt nicht nur Hangwasser vom Schurwald an, teilweise drückte auch Wasser aus der Fils durch die Kanäle zurück.