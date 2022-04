1 Die Hochschule Esslingen sieht keine Handhabe für eine Maskenpflicht. Foto: Roberto Bulgrin

Virtuell ging vieles. Aber nicht alles. Hochschulen mussten in Corona-Zeiten auf Präsenzveranstaltungen verzichten. Nun wurden die Vorschriften gelockert. Doch die Leichtigkeit des Studentenseins ist nicht zurückgekehrt.















Raus aus dem stillen Kämmerlein. Hinein in die lebhafte Hochschule. Die Studierenden sind zurück. Die Zeit der leeren Flure ist vorbei. Das Sommersemester geht an den Hochschulen in Esslingen und Nürtingen analog über die Bühne. Denn die Studierenden sollen weg von der Einsamkeit der heimischen Bildschirme und zurück in die Hörsäle und Seminarräume. Präsenzlehre möchten beide Einrichtungen auch im Wintersemester beibehalten. Doch den Aufruf der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zur Rückkehr zur Maskenpflicht handeln die beiden Einrichtungen unterschiedlich.