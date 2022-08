1 Die Mensa der Hochschule Esslingen: Bleibt sie im neuen Semester so leer, wenn die Essenspreise steigen? Foto: Roberto Bulgrin

Studierende in Esslingen und der Region Stuttgart müssen ab Oktober tiefer in die Tasche greifen. Wegen gestiegener Energie- und Lebensmittelkosten hebt das Studierendenwerk Stuttgart die Preise für das Mittagessen an.















Studierende in der Region müssen künftig mehr für ihr Mittagessen in der Mensa zahlen. Das Studierendenwerk Stuttgart wird zu Beginn des Wintersemesters 2022/23 im Oktober die Preise in der Hochschulgastronomie „moderat anpassen“, kündigt die Sprecherin Anita Bauer an. Betroffen davon sind mehr als 60 000 Studierende an 15 Hochschulen in Stuttgart, Esslingen und Ludwigsburg. Begründet wird der Schritt mit massiven Kostensteigerungen bei Energie und Lebensmitteln im vergangenen halben Jahr, die „gravierende Auswirkungen“ hätten.