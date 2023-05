1 Wie verhalten sich Hühner und welche Vorlieben haben sie? Das prüfen Studierende. Foto: HfWU

Was braucht ein Masthähnchen, um ein „Glückshähnchen“ zu werden? Spielzeug und ein Unterstand aus Paletten? Studierende der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen wollen mit ihrem Forschungsprojekt eine Antwort finden.















Link kopiert

Ein vier Wochen altes Hähnchen sitzt auf einer Schaukel in seinem neuen mobilen Hightechstall. Es scheint sich wohl zu fühlen – und darum geht es beim studentischen Forschungs- und Praxisprojekt der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU). Ziel ist es, eine Antwort auf die Frage zu finden, was die Masthähnchen für eine artgerechte Haltung benötigen. Mit verschiedenen Gegenständen, zum Beispiel einer Schaukel, soll herausgefunden werden, was es braucht, um die Tiere zu beschäftigen. Außerdem erhoffen sich die Studierenden festzustellen, welcher Unterstand bei der Auslaufnutzung bei den Hähnchen am besten ankommt. Dafür werden verschiedene Materialien getestet, wie etwa eine Palettenkonstruktion.

Dadurch soll die Leitfrage des Projekts beantwortet werden: Was konkret trägt zu einer artgerechten Haltung von Masthähnchen bei? „Glückshähnchen“ haben die Studierenden ihr Projekt getauft, denn das Tierwohl steht immer an erster Stelle. Melanie Klitta und Maria Helmrich sind die Leiterinnen des Projekts „Glückshähnchen“. Den Tieren das Leben so angenehm wie möglich zu machen, steht für die beiden bei diesem Projekt an erster Stelle. Rund ein Dutzend Studierende aus den Studiengängen Agrarwirtschaft und Pferdewirtschaft haben das Praxisprojekt gewählt und verschiedene Aufgaben übernommen. Begleitet werden sie dabei von Stephan Schneider, Professor für Tierernährung an der HfWU, und von dem Hochschulmitarbeiter Simon Stark.

300 Masthähnchen unter Beobachtung

Von der Beschaffung der Küken und deren Fütterung und Halterung über die tägliche Betreuung bis zur Schlachtung und Vermarktung des Fleisches – die Studierenden kümmern sich über 60 Tage, sieben Tage in der Woche, um die 300 Masthähnchen. Das Zuhause der Tiere, ein rund zehn Meter langer hochmoderner mobiler Stall, steht beim Lehr- und Versuchsbetrieb der HfWU, dem Hofgut Tachenhausen bei Oberboihingen. An einen einfachen Hühnerstall erinnert hier nichts. Es gibt Solarmodule auf dem Dach, Futterautomaten und eine digitale Überwachung der Temperatur im Stall. Falls es im Stall für die Tiere zu warm oder zu kalt werden sollte, gibt es eine automatische Warnmeldung auf das Handy der Studierenden. Die Haltung der Hähnchen orientiert sich an den Bio-Richtlinien.

Durch das Projekt„Glückshähnchen“ lernen die Studierenden Schritt für Schritt eine Forschungsfrage zu bearbeiten. Gleichzeitig bezieht das Projekt alle Produktions- und Vermarktungsschritte mit ein. Das Verhalten der Tiere wird systematisch erfasst und von den Studierenden analysiert. Dabei haben sie das Wohlergehen der Hähnchen im Blick: Bislang ist noch kein Masthähnchen während des Projektzeitraums erkrankt oder gestorben.

Schlachttermine im Juni

Im Juni und Juli gibt es jeweils einen Schlachttermin für die Masthähnchen. Die geschlachteten Bio-Hähnchen werden von Kooperationspartnern aus der Region vertrieben. Unter anderem in Metzgereien in Wendlingen und Ochsenhausen sowie in einem Gasthof in Oberboihingen können die geschlachteten Hähnchen gekauft werden.