1 An der Hochschule Heilbronn herrscht Zwist. Zu den Ursachen gehen die Meinungen weit auseinander. Foto: Hochschule Heilbronn/Wolfgang Wehl

In den vergangenen Monaten sind immer wieder anonyme Vorwürfe gegen eine Fakultät an der Hochschule Heilbronn laut geworden. Das Rektorat sieht unzufriedene Mitarbeiter dahinter. Was ist dort los?















Link kopiert

Eine Professorin, die nicht zu verabredeten Sitzungen erscheint. Mangelnde Betreuung während der Projektarbeiten. Und eine Beschwerde von Studierenden, die internen E-Mails zufolge „nicht ins Protokoll“ der Fakultätsratssitzung kommen soll. Nur Einzelfälle an der Fakultät Internationale Beziehungen der Hochschule Heilbronn? Es sei immer wieder vorgekommen, dass Studierende nicht richtig betreut worden seien, sagt eine Studentin, die an der Fakultät ihren Master gemacht hat und namentlich nicht genannt werden will. Ihr Eindruck: „Viele von den Lehrkräften haben ihre Hauptbeschäftigung woanders, die Lehre wird dann eher nebenbei gemacht.“