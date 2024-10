Hochschule Esslingen: Wo die Männer eine Minderheit sind

1 Die Pflege ist noch immer vorwiegend weiblich. Der Männeranteil an Studiengängen in diesem Bereich liegt an der Hochschule Esslingen bei etwa 20 Prozent. Foto: Beate Armbruster

Zwischen einer möglichen Überakademisierung und geringer Männerquote haben die Pflegestudiengänge ihren Platz an der Esslinger Hochschule gefunden. In den 25 Jahren ihres Bestehens haben sie Berührungspunkte mit den Ingenieuren und zeitgemäße Ausbildungsformen gesucht.











Link kopiert

Diese Fragenkette ergibt sich fast zwangsläufig: „Ach, Sie haben an der Hochschule Esslingen studiert? Ach, dann sind Sie wohl Ingenieur? Ach, welche technische Fachrichtung hatten Sie denn belegt?“. Angehende Ingenieure gibt es auch. Natürlich. Doch die Hochschule Esslingen hat noch mehr zu bieten. In ihrem Angebotsportfolio führt sie auch Pflegestudiengänge. Sie werden zwar oft vom fast übermächtigen Technikbereich überschattet. Doch zumindest für einen Tag stehen sie auf der Sonnenseite der Aufmerksamkeit: An diesem Freitag, 18. Oktober, feiert die Hochschule das 25-jährige Bestehen ihrer Pflegestudiengänge mit einem Festakt.