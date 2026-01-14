Hochschule Esslingen: „Wir stecken in der Ego-Bubble“: Christoph Quarchs schöne neue Welt
1
Werte dürfen nicht wertlos werden: Christoph Quarch spricht an der Hochschule Esslingen. Foto: Ulrich Mayer

Radiomann, Reiseleiter, Denker: Christoph Quarch bietet Philosophie hautnah. Im SWR plaudert er über Gott und die Welt. Nun baut der Wortarchitekt in Esslingen solide Luftschlösser.

Er ist der verständliche Philosoph von nebenan: Irgendwo zwischen Radio-Talk, rhetorischen Höhenflügen und Reiseleitungen hat Christoph Quarch seinen Platz, seine Nische, sein mentales Wohnzimmer gefunden. In seiner kuscheligen Wohlfühlecke richtet er es sich aber nicht gemütlich ein – er will nach eigenen Angaben nichts weniger als eine Erneuerung der Gesellschaft abseits wirtschaftlicher Vorherrschaft. Über Werte, Wertewandel, Werteverfall spricht er am Montag, 19. Januar, um 18 Uhr an der Hochschule Esslingen.

