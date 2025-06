Hochschule Esslingen: Wieso ein Studienfach aussuchen, wenn man auch mehrere testen kann?

1 Viele Möglichkeiten: Esslinger Studenten stellen den neuen Rennwagen des hochschuleigenen Rennstalls vor. Foto: Robin Rudel

Die Hochschule Esslingen bietet die Möglichkeit, ein Semester lang in mehrere Studienfächer reinzuschnuppern, bevor man sich für eines entscheidet.











Etwa jeder zehnte Studienanfänger bricht laut Statistischem Bundesamt innerhalb von drei Semestern ohne Abschluss ab. Kein Wunder, stellt ein junger Mensch mit dem Wahl des Studienfachs oft die Weichen, die das restlich Leben beeinflussen oder sogar maßgeblich bestimmen. Da sollten Student und Studienfach auch gut zusammenpassen.

Um den jungen Erwachsenen eine Hilfestellung zu geben, hat die Hochschule Esslingen vor ein paar Jahren das Orientierungssemester eingeführt. Laut Mitteilung der Hochschule kann man während dieses Semesters in verschiedene Studiengänge reinschnuppern – egal ob Technik, Wirtschaft oder soziale Studiengänge. Zudem bestehe auch die Möglichkeit, Kenntnisse in Fächern wie beispielsweise Physik noch mal aufzufrischen, bevor es dann mit den eigentlichen Seminaren und Vorlesungen losgeht, in denen Prüfungen geschrieben werden.

Ein Drittel der Probestudenten bleibt an der Hochschule Esslingen

Laut Hochschulrektor Christof Wolfmaier gibt es etwa 350 Teilnehmende pro Semester – im Wintersemester seien es etwas mehr, zum Sommersemester etwas weniger.

Ungefähr ein Drittel bleibe nach dem Orientierungssemester an der Hochschule Esslingen und studiere dann regulär. Ein weiteres Drittel wechsle nach dem Orientierungssemester an einem anderen Standort, um dort ein Studium zu beginnen, und der Rest gebe die Studienpläne auf.

Informationsveranstaltung zum Orientierungssemester

Am Dienstag, 24. Juni, findet um 17 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung mit anschließender Fragerunde statt, in der das Orientierungssemester vorgestellt wird.

Das Orientierungssemester startet mit einer Kick-off-Woche, in der alle Teilnehmenden erste Schritte in Richtung Studienplanung gehen. Das Orientierungssemester ist zulassungsfrei. Die Einschreibung für das Wintersemester 2025/2026 ist bis zum 1. September möglich.

Weitere Informationen, den Einwahllink zu der Veranstaltung und das Bewerbungsportal finden Sie hier: www.hs-esslingen.de/startES. Die Veranstaltung wird laut Hochschule über Webex organisiert – das Video-Konferenzsystem der Hochschule. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.