Hochschule Esslingen: Wie die Kreissparkasse hilft – eine Lern-Lounge für das bauliche Sorgenkind

Am Campus Innenstadt tut sich was. Im Gebäude acht, das wegen des immensen Sanierungsstaus als das Sorgenkind der Hochschule Esslingen gilt, steht nun eine nagelneue Lern-Lounge für Studierende bereit. Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK) hat die Möblierung spendiert und zum wiederholten Mal bewiesen, wie wichtig ihr die Unterstützung der Bildungslandschaft in der Stadt ist.

„Bildung und die Bildungsstiftung sind uns besonders wichtig“ , erklärte der KSK-Vorstandsvorsitzende Burkhard Wittmacher bei der Eröffnung und wandte sich an die Studierenden mit dem Hinweis: „Wir leben von dem, was ihr alle in euren Köpfen habt.“ Und deshalb sei die KSK dem Vorschlag von Hochschulrektor Christof Wolfmaier, hier in die Infrastruktur zu investieren, „sehr gerne nachgekommen“.

Rund 40 000 Euro haben die beiden Sofagruppen und die Sitzgruppe auf erhöhten Stühlen zusammen gekostet. Ursache für den hohen Preis seien die strengen Anforderungen an schwer entflammbare Polsterstoffe und Teppiche mit Blick auf den Brandschutz angesichts einer nicht vorhandenen Sprinkleranlage, erläuterte Constanze Stiefel, die Prorektorin für Gebäude und Infrastruktur.

Zwischen Café Einstein und der Lerninsel am Campus Innenstadt

Lernen und erholen seien im Gebäude acht nun angesichts der verbesserten Aufenthaltsqualität gut möglich, sagte Rektor Wolfmaier, der die Gegensätzlichkeiten am Campus Innenstadt der Hochschule mit Licht und Schatten verglich. Während sich die Sonnenseite entlang von Kanal- und Kiesstraße erstrecke, handle es sich bei der Ecke Mühl- und Obertorstraße eher um eine Schattenseite der Immobilie.

Die neue Lern-Lounge mit ihren illuminierten Trennwänden, die die KSK als Werbeflächen nutzt, sehe er als eine Aufwertung, zumal sie das von Studierenden verwaltete Café Einstein und die bereits bestehende Lerninsel neben der Lern Lounge verbinde.

Die Kreissparkasse finanziert auch eine Stiftungsprofessur an der Hochschule Esslingen

Wolfmaier bedankte sich bei Wittmacher für dessen langjähriger Verbundenheit und dafür, dass die KSK nicht nur die Miete für das Café sponsere, sondern sich auch für eine Stiftungsprofessur, die Bildungsstiftung, Stipendien und das Studium Generale finanziell ins Zeug lege.

Während der Campus Neue Weststadt der Fertigstellung entgegen gehe und dort „etwas Wunderbares“ entstehe, sorgt sich der Hochschulrektor weiterhin um das marode Gebäude 8 in der Innenstadt, wo allein die Aula seit vielen Jahren mangels ausreichendem Brandschutz geschlossen ist.

Der Rektor sorgt sich um die Außenwirkung seiner Hochschule

„Heute betrachten das viele als Schandfleck“, ergänzte Wolfmaier den Eindruck des Gebäudes aus den 1960er Jahren mit seinen angelaufenen Fenstern und der maroden Ausstattung. „Wir kämpfen um jeden Quadratmeter Infrastruktur“, klagte er und ergänzte, selbst Eltern schauten sich mögliche Hochschule für ihre Kinder vorher an und da sei so eine Außenwirkung auch mit Blick auf den eingezäunten Brunnen schlecht wettzumachen.

Für eine zeitnahe Erneuerung der Aula habe er momentan keine Hoffnung, aber es sei ihm ein großes Anliegen, wenigstens das neue Studierenden-Center auf den Weg zu bringen, das eines Tages vom Gebäude eins in besagten Bau acht umziehen soll. Allerdings beteilige sich das Land als Eigentümer der Gebäude nicht vollumfänglich an der Erneuerung

Es sei geplant, den Bau aus den 1960er Jahren Richtung Innenhof mit einer neuen Glasfront zu öffnen, was zu einer Atmosphäre wie in einem Wintergarten beitragen könnte. Außerdem soll die Innenwand zur Lern-Lounge und zum Treppenhaus fallen, was der Architektur eine neue Großzügigkeit verleihen dürfte. Der Bauantrag sei bereits eingereicht. Die Hochschule rechnet mit Kosten in Höhe von mindestens einer Million Euro.