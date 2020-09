1 Die Bücherei am Standort Flandernstraße der Hochschule Esslingen hat Corona-bedingt geschlossen. Sehr zum Unmut einiger Studierender. Foto: Roberto Bulgrin

Ein Leserbrief in der Eßlinger Zeitung sorgt für Wirbel: Eine Studierende beklagt sich über fehlende Hygienekonzepte, mangelnde Transparenz sowie die Schließung der Bücherei an der Hochschule Esslingen. Rektor und Prorektor verweisen dagegen auf notwendige Maßnahmen in Coronazeiten.

Esslingen - Die Schreiberin des Leserbriefs findet klare Worte: Sie beklagt am Samstag, 19. September, in der Eßlinger Zeitung fehlende Hygienekonzepte an der Hochschule Esslingen. Trotz mehrerer Hinweise von Seiten der Studierenden sei die Bücherei am Standort Flandernstraße noch immer geschlossen. Rektor Christof Wolfmaier und Professor Markus Tritschler, Prorektor Gebäude und Infrastruktur, haben dagegen nach eigenen Angaben erst durch den Leserbrief von den Klagen der Studierenden erfahren. Ein Gespräch soll nun für Klärung sorgen.