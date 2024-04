13 Das große Tor zum Hochschulcampus Foto: Roberto Bulgrin

Eines der größten Hochschul-Bauprojekte des Landes nimmt allmählich Gestalt an. In diesen Tagen geht es an die Bearbeitung der Außenfassade.











April 2024. Simone Graf und Corinna Bosch stehen auf der Campus-Terrasse und blicken in die Zukunft. Beide Frauen haben großen Anteil an dem, was hier in den kommenden Monaten passiert und in den Jahren zuvor schon passiert ist.