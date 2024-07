Hochschule Esslingen: Projekt LiMo soll Verkehrschaos beenden

1 Der Mini-Balkon kann Gas geben: LiMo kann kommen, davon sind die Studierenden Sascha Schrüllkamp und Benedikt Ender sowie Professor Hugo Gabele überzeugt. Foto: / Rudel

Eine Vision wird Realität: An der Hochschule Esslingen reift ein fantasievolles Mobilitätskonzept – eine originelle Wohn-Fahr-Kabine. Professor Hugo Gabele ist von einer Umsetzung und Inbetriebnahme bis 2030 überzeugt.











Blank liegende Nerven bei der Parkplatzsuche. Verkehrschaos in den Städten. Unvermindert hoher CO2-Ausstoß. Vereinsamte Senioren. Menschen mit eingeschränkter Mobilität ohne Außenkontakte: Diese gegenwärtigen Probleme werden in Zukunft der Vergangenheit angehören, meint Professor Hugo Gabele. Die Lösung, sagt der Dozent an der Hochschule Esslingen, lautet LiMo.