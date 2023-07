Professoren halten Vorlesungen in Firmen

1 Raus aus der Hochschule, rein in die Unternehmen: der Rektor Christof Wolfmaier und der Professor Werner Klement. Foto: Roberto Bulgrin

Die Hochschule Esslingen möchte dem Fachkräftemangel die rote Karte zeigen. Darum hat sie ein Weiterbildungsmodell entwickelt, bei dem sie ihre Professorinnen und Professoren an Unternehmen in der Region „ausleiht“.















Link kopiert

Die Hochschule Esslingen geht auf Tour: Sie besucht Unternehmen in der Region. Denn sie „leiht“ ihre Professorinnen und Professoren mit ihrem pädagogischen und fachlichen Wissen an die Industrie aus. Dieses Leasing-Modell für Know-how hält der Rektor Christof Wolfmaier für ein wirksames Mittel gegen personelle Engpässe, Fachkräftemangel und Wissensdefizite etwa in der Digitalisierung.